Ankara'da 31 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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Ankara'da 31 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Ankara'da 31 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Başkentte kaçakçılık suçlarını önlemeye yönelik 19-25 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 1 kişi gözaltına alınırken, 31 bin 734 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Başkentte kaçakçılık suçlarını önlemeye yönelik 19-25 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 1 kişi gözaltına alınırken, 31 bin 734 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçakçılık suçlarını önlemeye yönelik 19 - 25 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 31 bin 734 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Bir şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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