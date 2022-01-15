Ankara'da 300 polisle 'asayiş' uygulaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara'da 300 polisle 'asayiş' uygulaması

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara'da 300 polisle 'asayiş' uygulamasıANKARA'da, 300 polisin katılımıyla eğlence mekanlarında denetim gerçekleştirildi.

Ankara'da 300 polisle 'asayiş' uygulaması

ANKARA'da, 300 polisin katılımıyla eğlence mekanlarında denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği koordinesinde Kızılay bölgesinde bulunan gece kulübü ve barlara yönelik asayiş denetimi gerçekleştirildi. Çeşitli birimlerden 50 ekipten oluşan 300 polisin yanı sıra zabıta ekiplerinin de katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, iş yerlerinin ruhsat ve izinleri kontrol edilirken, müşteri ve çalışanların GBT'lerine bakıldı.

Ankara'da 300 polisle 'asayiş' uygulaması

Ankara'da 300 polisle 'asayiş' uygulaması

Ankara'da 300 polisle 'asayiş' uygulaması

İstanbul Valisi Yerlikaya İstanbul'un 2021 yılı asayiş rakamlarını açıkladı Açıklaması

İstanbul Valisi Yerlikaya İstanbul'un 2021 yılı asayiş rakamlarını açıkladı Açıklaması
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Ankara'da 300 polisle 'asayiş' uygulamasıANKARA'da, 300 polisin katılımıyla eğlence mekanlarında denetim gerçekleştirildi.

title