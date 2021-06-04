Ankara'da 300 öksüz ve yetim çocuğa bisiklet dağıtıldı, 231 aileye yardım yapıldı
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Ankara'da 300 öksüz ve yetim çocuğa bisiklet dağıtıldı, 231 aileye yardım yapıldı

Ankara'da 300 öksüz ve yetim çocuğa bisiklet dağıtıldı, 231 aileye yardım yapıldı
Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş - Haberler | Güncel

Ankara Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca 300 öksüz ve yetim çocuğa bisiklet dağıtıldı, 231 aileye 1000'er lira destek ve gıda yardımı yapıldı.

Ankara Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca 300 öksüz ve yetim çocuğa bisiklet dağıtıldı, 231 aileye 1000'er lira destek ve gıda yardımı yapıldı.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, "Şefkat Gülleri Projesi" kapsamında yapılan etkinliklere yer verildi.

Buna göre, Ankara Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca 300 öksüz ve yetim çocuğa bisiklet dağıtımı gerçekleştirildi. Sosyal yardımlaşma vakıflarından yardım alan 231 aileye de 1000'er lira destek ve gıda yardımı yapıldı.

Ankara'da 300 öksüz ve yetim çocuğa bisiklet dağıtıldı, 231 aileye yardım yapıldı
Ankara'da 300 öksüz ve yetim çocuğa bisiklet dağıtıldı, 231 aileye yardım yapıldı
Ankara'da 300 öksüz ve yetim çocuğa bisiklet dağıtıldı, 231 aileye yardım yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş

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