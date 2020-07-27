Ankara'da 30 katlı iş merkezinde korkutan yangın (3)- Yeniden
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Ankara'da 30 katlı iş merkezinde korkutan yangın (3)- Yeniden

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde 30 katlı iş merkezinin 5'inci katında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek en üst kata kadar sıçradı.

Ankara'da 30 katlı iş merkezinde korkutan yangın (3)- Yeniden
27.07.2020 19:50 | Son Güncelleme: 27.07.2020 20:59
ANKARA'nın Çankaya ilçesinde 30 katlı iş merkezinin 5'inci katında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek en üst kata kadar sıçradı. Paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, saat 17.30 sıralarında plazaların yoğun olduğu Söğütözü Mahallesi Nergiz Sokak'ta bulunan iş merkezinde çıktı. Plazanın 5'inci katındaki terasta henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alev ve dumanı görenler itfaiyeye haber verdi. Bu sırada alevler, rüzgarın etkisiyle büyüdü ve üst katlara sıçradı. İş yerlerinin bulunduğu binada ve çevresinde büyük panik yaşandı. Binada bulunanlar, panik içinde kendilerini dışarıya attı. Plazanın alev alev yanan dış cephesinden kopan parçalar çevreye saçıldı. Gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak çevrede toplananları uzaklaştırdı.

İTFAİYE MÜDAHALE ETTİAnkara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. İtfaiye, rüzgarın etkisiyle binanın 30'uncu katına kadar ulaşan alevleri söndürmekte güçlük çekti. İtfaiyenin merdivenli araçla yaptığı çalışmayla yaklaşık 1 saatte yangın söndürüldü. Yangında ölen ve yaralanan olmazken, binada büyük hasar meydana geldi. VALİ ŞAHİN: YARALANMA, YA DA CAN KAYBI İLE İLGİLİ BİLGİ GELMEDİAnkara Valisi Vasip Şahin, olay yerine gelerek söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı. Gazetecilere açıklama yapan Vali Şahin, yangının binanın dış cephesinde meydana geldiğini belirterek, "İtfaiye daire başkanından aldığım bilgiye göre, içeri herhangi bir sirayet yok. İçeride gerekli tahliyeler tamamlanmış; ama bütün katlarda itfaiye ekiplerimiz tek tek kontrol yapıyorlar. Şu ana kadar herhangi bir yaralanma, ya da can kaybı ile ilgili bilgi gelmedi. İnşallah sonuna kadar gelmeyeceğini umut ediyoruz. Ama emniyet ve itfaiye ekiplerimiz kendi üzerlerine düşen görevi hakkıyla yerine getirdiler. Ankara'mıza geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

İtfaiye ve polis ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. 


- Ankara

Kaynak: DHA

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