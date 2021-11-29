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Ankara'da 30 kaçak göçmen yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ankara'da 30 kaçak göçmen yakalandı

ANKARA'nın Mamak ilçesinde polisin yaptığı uygulama sırasında Afganistan uyruklu 30 kaçak göçmen yakalandı.

ANKARA (DHA) - ANKARA'nın Mamak ilçesinde polisin yaptığı uygulama sırasında Afganistan uyruklu 30 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 gün önce Mamak'ta uygulama yaptı. Uygulamada, Afganistan uyruklu 30 kaçak göçmen ile bu kişileri Ankara'ya getiren organizatör yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen organizatör tutuklandı. Kaçak göçmenler ise sınır dışı edilecek.


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