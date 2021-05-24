Ankara'da 30 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
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Ankara'da 30 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı

Ankara'da 30 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA'da, jandarma ekiplerinin ihbar üzerine durdurduğu minibüste, 30 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

ANKARA'da, jandarma ekiplerinin ihbar üzerine durdurduğu minibüste, 30 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Bala ilçesindeki Gülbağ Mahallesi'nde, ihbar üzerine minibüsü durdurdu. Minibüste 18 Afganistan, 11 Pakistan ve 1 Suriye uyruklu kaçak göçmen ile organizatör olduğu belirlenen M.A. yakalandı. M.A. hakkında adli işlem başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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