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Ankara'da 30 düzensiz göçmen yakalandı

AA / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel
Ankara'da 30 düzensiz göçmen yakalandı

Ankara'nın Mamak ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 30 düzensiz göçmen yakalandı, organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Mamak ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 30 düzensiz göçmen yakalandı, organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerinin, Mamak ilçesinde yaptığı uygulamada, yasal olmayan yollarla yurda girdikleri belirlenen 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi. Düzensiz göçmenlerin kaçak geçişini organize ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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AA / Cankut Taşdan - Son Dakika Haberleri

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