Ankara'da '30 Ağustos' kortej yürüyüşü
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Ankara'da '30 Ağustos' kortej yürüyüşü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü kutlamaları kapsamında, TBMM tören alanından Ulus'taki eski Meclis binasına kortej yürüyüşü düzenlendi.

ANKARA'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü kutlamaları kapsamında, TBMM tören alanından Ulus'taki eski Meclis binasına kortej yürüyüşü düzenlendi. Kortej yürüyüşüne Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan askerler, çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Kortejde askeri birlikler, polis ekipleri, mehter takımı ile Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait askeri kıyafetler giyen askerler de yer aldı. Koronavirüs salgını nedeniyle tören, maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun gerçekleştirildi. TBMM tören alanında toplanan kortej, Atatürk Bulvarı'nı takiben Ulus'taki eski Meclis binasına kadar yürüdü. Geçit töreni boyunca yol kenarında bulunanlar, Türk bayraklarıyla polis ve askerlere sevgi gösterisinde bulunup alkışladı. Kortejin önünde dev Türk bayrağı açılırken, arkada Atatürk'ün büyük boy posteri yer aldı. Yürüyüş, Ulus'taki eski Meclis'in önünde son buldu.

Ankara'da '30 Ağustos' kortej yürüyüşü
Ankara'da '30 Ağustos' kortej yürüyüşü
Ankara'da '30 Ağustos' kortej yürüyüşü
Ankara'da '30 Ağustos' kortej yürüyüşü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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