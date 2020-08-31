Ankara'da 30 Ağustos'a özel konser ve ışık gösterisi
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Ankara'da 30 Ağustos'a özel konser ve ışık gösterisi

30 Ağustos Zafer Bayramı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Havuzlu Bahçe'de düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Ankara'da 30 Ağustos'a özel konser ve ışık gösterisi
31.08.2020 01:42 | Son Güncelleme: 31.08.2020 01:42

30 Ağustos Zafer Bayramı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Havuzlu Bahçe'de düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Komutanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve Armoni Mızıkası Komutanlığınca konser düzenlenirken, zaferin 98'inci yıldönümü şerefine 300 İnsansız Hava Aracı (İHA) ile ışık gösterisi düzenlendi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anıtkabir ziyareti ile başlayan 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Havuzlu Bahçe'de düzenlenen konser ve ışık gösterisinin ardından son buldu. Program, Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı'nın YouTube kanalları ve sosyal medya hesapları ile televizyon kanallarından canlı yayınlandı. 

ERDOĞAN'IN MESAJI OKUNDUKurtuluş Savaşı'ndan görüntüler ve sınır ötesi harekatlardan oluşan video gösteriminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Ağustos mesajı da paylaşıldı. Erdoğan mesajında, Anadolu'daki bin yıllık Türk varlığının bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çıkacak her engeli aşacağını belirterek, "Bunun için ihtiyacımız olan en önemli şey milletimizin birliği ve beraberliğidir. Bu toprakları vatan kılan şehitlerimize ve gazilerimize olan borcumuzu ancak bu şekilde ödeyebileceğimize inanıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun" dedi.ZAFER, 300 İHA İLE GÖKLERE YAZILDI

Konserin ardından İletişim Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde 300 İHA ile '30 Ağustos Zaferi' temalı ışık gösterisi gerçekleştirildi. Türk Milletinin Kurtuluş Savaşı'ndaki kenetlenmesi, seferberliği, mücadelesi ve zaferini simgeleyen figürler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin üzerini süsledi.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: DHA

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