Ankara'da 3 yılda evden hırsızlık olaylarında yüzde 85 azalma

ANKARA Emniyet Müdürlüğü, kentte evden hırsızlık olaylarının 2017-2019 arasında yüzde 85 azalma yaşandığını açıkladı.

ANKARA Emniyet Müdürlüğü, kentte evden hırsızlık olaylarının 2017-2019 arasında yüzde 85 azalma yaşandığını açıkladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Son 3 yılda almış olduğumuz önlemler ile birimlerimiz tarafından yürütülen başarılı çalışmalar ve operasyonlar neticesinde evden hırsızlık olayları vatandaşlarımızın kabusu olmaktan çıkarılarak minimal seviyeye indirilmiştir. Doğru çağrıda bulanan Ankaralılara teşekkür ederiz" denildi. Yapılan paylaşımda ise, 2017 yılında 10 bin 822, 2018 yılında 3 bin 824 ve 2019 yılında bin 671 evden hırsızlık olayı meydana geldiği belirtildi. Bu kapsamda, 2017-2019 arasında yüzde 85 azalma yaşandığını kaydedildi.

Kaynak: DHA