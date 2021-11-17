Ankara'da 3 kişi, 7 bin uyuşturucu hapla yakalandı

ANKARA'da uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi, suçüstü yakalandı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada 7 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, C.Ö., N.C.Ö. ve B.M.Y.'nin Keçiören ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı ihbarı aldı. Harekete geçen ekipler, C.Ö., N.C.Ö. ve B.M.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, 3 şüpheliyi Sanatoryum Caddesi'nde suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin araçlarında yapılan aramada 7 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Son Dakika Haberleri

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