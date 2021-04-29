Ankara'da, 3 katlı binaya pompalı tüfekle ateş açan 2 kişi yakalandı
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Ankara'da, 3 katlı binaya pompalı tüfekle ateş açan 2 kişi yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara'da, 3 katlı binaya pompalı tüfekle ateş açan 2 kişi yakalandıANKARA'nın Mamak ilçesinde, 3 katlı binaya gece pompalı tüfekle ateş eden 2 kişi, polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

Ankara'da, 3 katlı binaya pompalı tüfekle ateş açan 2 kişi yakalandı

ANKARA'nın Mamak ilçesinde, 3 katlı binaya gece pompalı tüfekle ateş eden 2 kişi, polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Evlerin pencerelerine çok sayıda saçma isabet ederken, yaralanan olmadı.

Olay, gece saatlerinde, Ekin Mahallesi 1363'üncü Sokak'ta meydana geldi. 3 katlı binaya, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından pompalı tüfekle ateş edildi. 2'nci ve 3'üncü kattaki dairelerin pencerelerine çok sayıda saçma isabet ederken, yaralanan olmadı. Şüpheliler, saldırının ardından olay yerinden kaçarken, bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisin çalışmasıyla 2 kişi, kısa sürede yakalanıp, gözaltına aldı.

Bina sakinlerinden Hülya Ünver, "Dün gece binaya ateş açıldı. Sesi duyunca panikledik, dışarı çıktık; ama kimseyi göremedik. Camlar kırıldı, televizyon ve duvar hasar gördü. Biz de sonra polisi aradık. Kimin yaptığını bilmiyoruz" dedi.

Binada oturan Satı Kaplan ise olayın saat 01.30 sıralarında meydana geldiğini belirterek, binaya 7 el ateş edildiğini söyledi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Ankara'da, 3 katlı binaya pompalı tüfekle ateş açan 2 kişi yakalandı
Ankara'da, 3 katlı binaya pompalı tüfekle ateş açan 2 kişi yakalandı
Ankara'da, 3 katlı binaya pompalı tüfekle ateş açan 2 kişi yakalandı
Ankara'da, 3 katlı binaya pompalı tüfekle ateş açan 2 kişi yakalandı
Ankara'da, 3 katlı binaya pompalı tüfekle ateş açan 2 kişi yakalandı
Ankara'da, 3 katlı binaya pompalı tüfekle ateş açan 2 kişi yakalandı
Ankara'da, 3 katlı binaya pompalı tüfekle ateş açan 2 kişi yakalandı
Ankara'da, 3 katlı binaya pompalı tüfekle ateş açan 2 kişi yakalandı
Ankara'da, 3 katlı binaya pompalı tüfekle ateş açan 2 kişi yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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