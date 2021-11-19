Ankara'da 3 katlı binada patlama: 2'si çocuk, 6 yaralı - Haberler
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Ankara'da 3 katlı binada patlama: 2'si çocuk, 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'da 3 katlı binada patlama: 2'si çocuk, 6 yaralı Ankara'nın Keçiören ilçesinde 3 katlı binada meydana gelen patlamada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

ANKARA (İHA) - Ankara'da 3 katlı binada patlama: 2'si çocuk, 6 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Keçiören ilçesinde 3 katlı binada meydana gelen patlamada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.26 sıralarında Keçiören ilçesi Kızlarpınarı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, LPG sisteminin kullanıldığı 3 katlı binanın mutfak bölümlerinde patlama nedeniyle çökme meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamada yaralanan 2'si çocuk 6 kişi ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi. Ekipler binada meydana gelen çökme nedeniyle başka kişiler olup olmadığını araştırılıyor.

Ankara'da 3 katlı binada patlama: 2'si çocuk, 6 yaralı

Ankara'da 3 katlı binada patlama: 2'si çocuk, 6 yaralı

Ankara'da 3 katlı binada patlama: 2'si çocuk, 6 yaralı

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