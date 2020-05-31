Ankara'da, 3 katlı ahşap ev yangında küle döndü
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Ankara'da, 3 katlı ahşap ev yangında küle döndü

ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde, 3 katlı ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

31.05.2020 04:17 | Son Güncelleme: 31.05.2020 04:21

ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde, 3 katlı ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Eğerli Dereköy Mahallesi'nde Durali Özçelik'e ait 3 katlı ahşap evde gece saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erlerinin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

Ankara'da, 3 katlı ahşap ev yangında küle döndü

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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