Ankara'da 3 katlı ahşap ev yandı
ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesindeki 3 katlı ahşap ev, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
31.05.2020 08:26 | Son Güncelleme: 31.05.2020 08:29
ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesindeki 3 katlı ahşap ev, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
- Ankara
Eğerli Dereköy Mahallesi'ndeki Durali Özçelik'e ait 3 katlı ahşap evde, gece belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında ev, kullanılamaz hale gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.
- Ankara
Kaynak: DHA