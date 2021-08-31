Ankara'da 3 günde 35 düzensiz göçmen yakalandı
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Ankara'da 3 günde 35 düzensiz göçmen yakalandı

Ankara'da 3 günde 35 düzensiz göçmen yakalandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

31 Ağustos 2021 tarihleri arasında, yurda yasadışı yoldan giren 35 düzensiz göçmenin yakalanarak geri gönderme merkezine sevk edildiğini duyurdu.

31 Ağustos 2021 tarihleri arasında, yurda yasadışı yoldan giren 35 düzensiz göçmenin yakalanarak geri gönderme merkezine sevk edildiğini duyurdu.

İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu. Buna göre; 29 Ağustos 2021 tarihinde Şereflikoçhisar ilçesi Büyükdamlacık Mahallesi'nde  göçmen hareketliliği olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgede yapılan araştırmada, ülkeye yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 6 Özbekistan ve 6 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Çamlıdere ilçesi Dörtkonak Mahallesi'nde 29 Ağustos 2021 tarihinde yapılan araştırmada, Afganistan uyruklu Z.S. isimli kişi ülkeye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilerek yakalandı. Bala ilçesi Ahmetçayırı Mahallesi'nde 29 Ağustos 2021 tarihinde göçmen hareketliliği olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgede yapılan araştırmada, Afganistan uyruklu ülkeye yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 5 düzensiz göçmen yakalandı. Gölbaşı ilçesi Mahmatlı Mahallesi'nde 31 Ağustos 2021 tarihinde göçmen hareketliliği olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgede yapılan araştırmada, Ankara- Niğde otobanı üzerinde 6 erkek 1 kadın ve 2 çocuk olmak üzere Afganistan uyruklu ülkeye yasadışı yollardan girdiği tespit edilen toplam 9 düzensiz göçmen yakalandı.Sincan ilçesi Başkent OSB içinde 31 Ağustos 2021 tarihinde göçmen hareketliliği olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgede yapılan araştırmada, 7 Afganistan ve 1 Özbekistan uyruklu kişi, ülkeye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilerek yakalandı. 

Yasadışı yollardan yurda giriş yapan düzensiz göçmenlere ise 6458 Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa Muhalefet suçu gereğince kişi başı 4 bin 746 TL idari para cezası uygulanırken, göçmenler Akyurt Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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