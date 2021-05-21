Ankara'da 3 FETÖ soruşturmasında 127 gözaltı kararı
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Ankara'da 3 FETÖ soruşturmasında 127 gözaltı kararı

Ankara'da 3 FETÖ soruşturmasında 127 gözaltı kararı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'nin emniyet, jandarma ve adalet teşkilatındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında toplam 127 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'nin emniyet, jandarma ve adalet teşkilatındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında toplam 127 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 46'sı gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, tamamı daha önce kamu görevinden çıkarılmış ve rütbeleri sökülmüş 1'inci sınıf emniyet müdürü olarak görev yapmış 17 kişinin sözde üst düzey örgüt mensupları ve bağlı oldukları 'mahrem imamlarla' iletişim kurdukları tespit edildi. Haklarında örgüt mensubu olduklarına dair ifade ve teşhis tutanağı bulunan, örgütsel kodlamaları ile örgüte yüksek derecede bağlı oldukları anlaşılan şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

Yine, tamamı daha önce kamu görevinden ihraç edilmiş, görevden uzaklaştırılmış 2'si yüzbaşı, 5'i üsteğmen, 43'ü astsubay olmak üzere 50 şüphelinin de örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edildi.Ankara merkezli 24 ilde 67 şüphelinin yakalanması için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terör ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerden 46'sı yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 21 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.

Öte yandan, örgütün adalet teşkilatında operasyonel GSM hattı kullanarak, örgütsel irtibat ve faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 60 mahrem imam hakkında da gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

FETÖ'nün adalet teşkilatı yapılanması soruşturmasında 60 gözaltı kararı
FETÖ'nün adalet teşkilatı yapılanması soruşturmasında 60 gözaltı kararı
Son dakika gündem: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün adalet teşkilatındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Son dakika gündem: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün adalet teşkilatındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Son dakika haberleri | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün emniyet ve jandarma mahrem yapılanmasına yönelik iki ayrı operasyonda 67 şüpheli hakkında gözaltı kararı...
Son dakika haberleri | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün emniyet ve jandarma mahrem yapılanmasına yönelik iki ayrı operasyonda 67 şüpheli hakkında gözaltı kararı...
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Ankara'da 3 FETÖ soruşturmasında 127 gözaltı kararı - Haberler
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