Ankara'da 3 bin kaçak maske ele geçirildi
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Altındağ Belediyesi, Karapürçek, Altındağ, Zabıta, Güncel

Ankara'da 3 bin kaçak maske ele geçirildi

ANKARA'da zabıta ekipleri, kaçak tıbbi maske üretimi yapılan işyerine baskın düzenledi.

26.03.2020 10:59 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:59
Ankara'da 3 bin kaçak maske ele geçirildi

ANKARA'da zabıta ekipleri, kaçak tıbbi maske üretimi yapılan işyerine baskın düzenledi. Operasyonda piyasaya sürülmeye hazır 3 bin maske ele geçirilirken, işyeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Altındağ Belediyesi zabıta ekipleri, Karapürçek mahallesinde bulunan işyerinde kaçak maske üretildiği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipleri, işyerine baskın düzenledi. Baskında, halk sağlığını tehdit edecek maskelerin üretildiği belirlendi. Ele geçirilen 3 bin kaçak maske imha edilirken, işyeri mühürlenip kapatıldı. Ayrıca, işyeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

'FIRSATÇILARA İZİN YOK'

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, koruyucu maske kullanımının çok önemli olduğunu söyleyerek, " Bu durumdan faydalanmak isteyen, bu durumu haksız kazanca çevirmek isteyen fırsatçılara asla izin veremeyiz. Ekiplerimiz ihbar üzerine harekete geçti, işyerine baskın düzenlendi. Halk sağlığını tehlikeye atacak hiçbir duruma müsamaha göstermemiz mümkün değil. Vatandaşlarımız karşılaştıkları her türlü olumsuzluğu 24 saat hizmet veren 444 39 19 numaralı Altın Masa Çağrı Merkezi'ne bildirebilirler" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Zabıtaların depoya baskını

-Maske dikim malzemelerinin depodan çıkarılması

-Malzemelere zabıta ekipleri tarafından el konulması

-İş yerinin mühürlenmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: ANKARA,

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Kaynak: DHA

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