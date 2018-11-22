Ankara'da 3 Bakanlık Yetkililerinden 'Soğan' Denetimi-2

Ankara'da 3 bakanlık yetkililerinden 'soğan' denetimi

ANKARA'da 3 bakanlığın yetkilileri, Polatlı'da 21 depoda stoklanan 50 bin ton soğanın tespiti için denetim yaptı. Yapılan denetim sonrası stoklanan soğanların yeniden hallere sevkiyatının başladığı bildirildi.

Ankara'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri fiyatı son zamanlarda artan soğanın fiyat artışının peşine düştü. Bunun üzerine ekipler soğan üretimin önemli merkezlerinden biri olan Polatlı'daki 24 depoda inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde 24 depodan sadece 3'ünün satış yaptığı ve diğer 21 depoda 50 bin ton soğanın stoklandığı belirlendi. Bunun üzerinde ekipler dün olduğu gibi bugünde stok edilen depolardaki soğanların tespiti için denetim yaptı.

'STOK YAPILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ'

Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürü Bülent Korkmaz, ülkenin önemli soğan üretim merkezlerinden biri olan Polatlı'nın soğan üretiminin üçte birini karşıladığını söyledi. Polatlı dahil Ankara genelinde her yıl yaklaşık 500 bin ton soğan üretildiğini kaydeden Korkmaz, Son zamanlarda fiyatlarda meydana gelen artışa bağlı olarak gerek tarım bakanlığımız, gerek vergi dairesi başkanlığından gelen ekiplerle beraber Polatlı'da şu inceleme ve denetim yapıyoruz. Soğan üretimi yapan 40'ın üzerindeki köyümüzde tüm kamu kurum ve kuruluşları işbirliği içerisinde şu an denetim yapıyor, kesinlikle vatandaşların soğanı ucuz hasat döneminde alıp depolarda stok yapılmasına izin verilmeyecek dedi.

'HALLERE SOĞAN SEVKİYATI BAŞLADI'

Polatlı'da dün yapılan denetimlerde bazı depoların kapalı olduğunu belirlediklerini belirten Korkmaz, şöyle konuştu

Bu depoların büyük bir kısmının bugün açıldığını gördük. Bugün itibariyle hallere soğan sevkiyatı başladı. Soğandaki fiyatlar düşüş eğilimine başladı. 1-2 gün öncesine göre 20-30 kuruş civarında fiyatlarda bir düşme var. Bu ürünlerin maliyetlerini takip ediyoruz. Tarla fiyatları, üreticinin elinden çıkış fiyatını. Bunun depolara geliş fiyatlarını da bakanlık olarak takip ediyoruz. Soğanın olması gereken fiyatın üzerinde bir fiyatta olduğunu biliyoruz. Bunu yapan belli tüccarlar özellikle soğanı depolayıp fiyatı yükseltme çabası içerisindeler. Tüm kamu kurum ve kuruluşları işbirliği içerisinde bununla gerekli mücadeleyi veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Denetimler dün olduğu gibi bugünde tüm köylerde devam ediyor.

'TAMAMEN BİR MANİPÜLASYON'

Korkmaz, bir soru üzerine soğanda hastalık döneminde yüzde 15 civarında bir kayıp oluştuğunu bildirerek, Ancak kesinlikle hastalık sebebiyle fiyatların bu kadar yükseltilmesi tamamen bir manipülasyon. Bunu yapan özellikle belli tüccarlar var. Fiyatların bu kadar yükselmesi tamamen yaz döneminde ürünü toplayıp depolarda stok yapan ve manipülasyona yol açan kişilerdir şeklinde konuştu.