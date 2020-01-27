Ankara'da 3.9 büyüklüğünde deprem (2)
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Ankara'da 3.9 büyüklüğünde deprem (2)

BAŞKAN YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA: CAN VE MAL KAYBI YOKAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'nın Akyurt ilçesinde meydana gelen depremle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

27.01.2020 14:55 | Son Güncelleme: 27.01.2020 14:55
Ankara'da 3.9 büyüklüğünde deprem (2)

BAŞKAN YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA: CAN VE MAL KAYBI YOK

Büyükşehir Belediye Başkanı , Ankara'nın ilçesinde meydana gelen depremle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Başkan Yavaş açıklamasında, "Akyurt ilçemizde 3.9 büyüklüğünde bir deprem gerçekleştiği haberini almış bulunmaktayız. Herhangi bir mal veya can kaybı bilgisi ulaşmamıştır. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Alo 153 Mavi Masa hattımızdan bizlere her an ulaşabileceğinizi hatırlatmak istiyorum" dedi.


Kaynak: DHA
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