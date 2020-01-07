Ankara'da 3.8 büyüklüğünde deprem
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Ankara'da 3.8 büyüklüğünde deprem

ANKARA'nın Akyurt ilçesinde sabah saatlerinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

07.01.2020 08:23 | Son Güncelleme: 07.01.2020 08:23
Ankara'da 3.8 büyüklüğünde deprem

ANKARA'nın ilçesinde saatlerinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Akyurt ilçesinin kırsal Kozayağı Mahallesi yakınları olarak saptadığı deprem, saat 08.01'de meydana geldi. Yerin 7.03 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçe merkezinde de hissedildi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü ilçenin Ahmetadıl Mahallesi olarak açıkladı.


Kaynak: DHA
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