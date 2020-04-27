Ankara'da 3.7'lik deprem
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Ankara'da 3.7'lik deprem

ANKARA, merkez üssü Akyurt ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde depremle sallandı.

27.04.2020 03:12 | Son Güncelleme: 27.04.2020 03:12
Ankara'da 3.7'lik deprem

ANKARA, merkez üssü Akyurt ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde depremle sallandı. Deprem çevre ilçelerden de hissedildi. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan verilere göre; saat 02.27'de merkez üssü Ankara'nın Akyurt ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 14.21 kilometre olarak ölçülen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi. Kısa süreli endişe yaratan depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Haber: ANKARA,


Kaynak: DHA

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