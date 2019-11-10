Ankara'da 3.4 büyüklüğünde deprem

10.11.2019 13:50 | Son Güncelleme: 10.11.2019 13:50

ANKARA'nın Mamak ilçesinde Ricter ölçeğine göre 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre merkez üssü Mamak ilçesi olan 3.4 büyüklüğündeki deprem, saat 13.11'de, 7.01 kilometre derinlikte meydana geldi. Deprem Ankara'da hissedilen bazı noktalarda korkuya neden oldu. Bazı vatandaşlar, sarsıntı ile birlikte binalardan dışarıya çıktı.

Kaynak: DHA