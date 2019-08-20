Ankara'da 3.4 büyüklüğünde deprem

20.08.2019 22:35

Ankara'nın Kazan ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ankara, sabah saatlerindeki depremin ardından akşam saatlerinde de yine depremle sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 22.11'de merkez üssü Ankara'nın Kazan ilçesi olan 3.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7.06 kilometre altında meydana gelen deprem Ankara'nın birçok ilçesinde hissedildi. - ANKARA

Kaynak: İHA