Ankara'da 29 Norveç orman kedisine el konuldu
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Ankara'da 29 Norveç orman kedisine el konuldu

Demirören Haber Ajansı / Haluk KARAASLAN - Haberler | Güncel
Ankara'da 29 Norveç orman kedisine el konuldu

Ankara'da 29 Norveç orman kedisine el konulduANKARA'da Melek N.'nin evinde kötü ve uygunsuz koşullarda besleyip, üretimini yaptığı 29 Norveç orman kedisine el konuldu, hayvanların bakımını ihmalden 5 bin 713 lira idari para cezası uygulandı.

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Ankara'da 29 Norveç orman kedisine el konuldu

ANKARA'da Melek N.'nin evinde kötü ve uygunsuz koşullarda besleyip, üretimini yaptığı 29 Norveç orman kedisine el konuldu, hayvanların bakımını ihmalden 5 bin 713 lira idari para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 9'uncu Bölge Müdürlüğü ile Çankaya Belediyesi ekipleri, ihbar üzerine Melek N.'nin Çankaya ilçesindeki 2 katlı evine polis eşliğinde baskın düzenledi. Evde 18'i yavru olmak üzere 29 Norveç orman kedisi bulundu. Hayvanlardan yeni doğum yapan 2'si bir odada 18 yavru ile tespit edildi. Diğer kedilerin terasta ayrı bir odada kötü şartlarda beslendiği saptandı. Kedilerin sadece bir kısmının aşı karnesi olduğu ve uygunsuz ortamda beslenip, üretimlerinin yapıldığı belirlendi. Melek N, kedilerin kendisine ait olmadığını ve sahiplerinin yurt dışında olduğunu, sadece bakıcılık yaptığını ileri sürdü. Ekipler, 29 kediye el koyarken, Melek N.'ye de Hayvanları Koruma Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında hayvanların bakımını ihmalden kedi başına 197 lira olmak üzere toplam 5 bin 713 lira idari para cezası uygulandı. 

'KAÇAK ÜRETİM DURMALI'

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Ankara Temsilcisi Tülay Danacıoğlu, hayvanların uygunsuz şartlarda beslendiği ihbarı üzerine ekiplerin evde denetim yaptığını anlatarak, "Ankara'da yine bir kaçak üretim evi boşaltıldı. Evden yaklaşık 29 tane anneli yavrulu hayvan alındı. Kaçak üretimin durması için, hiç bir şekilde ve yöntemde petshop ve internet üzerinden hayvan satışına izin verilmemelidir. Kanunda ciddi cezalar olmalı ve internet satışı yasaklanmalıdır" dedi.

Ankara'da 29 Norveç orman kedisine el konuldu
Ankara'da 29 Norveç orman kedisine el konuldu
Ankara'da 29 Norveç orman kedisine el konuldu
Ankara'da 29 Norveç orman kedisine el konuldu
Ankara'da 29 Norveç orman kedisine el konuldu
Ankara'da 29 Norveç orman kedisine el konuldu
Ankara'da 29 Norveç orman kedisine el konuldu
Ankara'da 29 Norveç orman kedisine el konuldu
Ankara'da 29 Norveç orman kedisine el konuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk KARAASLAN

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 11:18:15. #1.14#
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