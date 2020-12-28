28 bin 600 paket kaçak elektronik sigara ele geçirildi
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28 bin 600 paket kaçak elektronik sigara ele geçirildi

28.12.2020 14:13 | Son Güncelleme: 28.12.2020 14:39

Başkentte kaçakçılık ekiplerince düzenlenen operasyonda, 28 bin 600 paket kaçak elektronik sigaraya el koyuldu.

Başkentte kaçakçılık ekiplerince düzenlenen operasyonda, 28 bin 600 paket kaçak elektronik sigaraya el koyuldu.

AA muhabirin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Etimesgut ilçesinde bir tırda yaptıkları aramada, 28 bin 600 paket kaçak elektronik sigara ele geçirdi.

Kaçakçılıkla ilgili Rus uyruklu bir zanlı gözaltına alındı.

Ele geçirilen elektronik sigara sayısının bugüne kadar bir operasyonda ele geçirilen en yüksek miktar olduğu öğrenildi.

28 bin 600 paket kaçak elektronik sigara ele geçirildi
28 bin 600 paket kaçak elektronik sigara ele geçirildi
28 bin 600 paket kaçak elektronik sigara ele geçirildi
28 bin 600 paket kaçak elektronik sigara ele geçirildi
28 bin 600 paket kaçak elektronik sigara ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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