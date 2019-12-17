Ankara'da 260 şüpheli hakkında FETÖ'den gözaltı kararı
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Ankara'da 260 şüpheli hakkında FETÖ'den gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı ByLock kullanıcısı 260 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

17.12.2019 10:10 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:10
Ankara'da 260 şüpheli hakkında FETÖ'den gözaltı kararı

, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı ByLock kullanıcısı 260 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 171 şüpheli yakalandı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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