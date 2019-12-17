Ankara'da 260 şüpheli hakkında FETÖ'den gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı ByLock kullanıcısı 260 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
17.12.2019 10:10 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:10
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı ByLock kullanıcısı 260 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 171 şüpheli yakalandı.
(İHA)
Kaynak: İHA