Ankara'da 26 Eylemci Gözaltına Alındı

ANKARA'DA basın açıklaması yapan gruba polis müdahale etti. 26 eylemci gözaltına alındı. Sakarya caddesinde toplanarak, 120 gün önce açlık grevi başlatan ve şu an tutuklu olarak yargılanan araştırma görevlisi Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'ya destek vermek için bir araya gelen gruba polis müdahale etti. 26 eylemci polis tarafından gözaltına alındı.



Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen araştırma görevlisi Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'nın tutuklu bulunmasına tepki göstermek ve onların yaşam hakkını savunmak gerekçesiyle Sakarya caddesinde bir araya gelen grup basın açıklaması yapmaya başladı.



'Zafer Direnen Emekçinin Olacak', 'Yaşasın Açlık Grevi Direnişimiz' yazılı dövizler açan eylemciler, 'Nuriye, Semih Onurumuzdur', 'Emekçiyiz, Haklıyız, Kazanacağız' sloganları attı.



Grup adına basın açıklaması yapılmaya başlandığında emniyet güçleri tarafından megafon yardımıyla grubun dağılması konusunda uyarı anonsları yapıldı. Uyarıları dikkate almayan eylemcilerden 13'ü kadın 26 kişi polis tarafından yere yatırılıp plastik kelepçe takılarak gözaltına alındı. - Ankra