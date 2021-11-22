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Ankara'da 26 düzensiz göçmen yakalandı

AA / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel
Ankara'da 26 düzensiz göçmen yakalandı

Ankara'da, İran sınırı üzerinden Türkiye'ye kaçak yollardan giren 26 düzensiz göçmen yakalandı, organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Ankara'da, İran sınırı üzerinden Türkiye'ye kaçak yollardan giren 26 düzensiz göçmen yakalandı, organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, Ağrı ve Van üzerinden İran'dan yurda kaçak giriş yapabilecek, kimlik ve pasaportları bulunmayan düzensiz göçmenlerin ve organizatörlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

İstanbul-Ankara otoyolunda şüphelendikleri minibüsü durduran ekipler, araçtaki 22'si Afganistan, 4'ü Pakistan uyruklu 26 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi, göçmenlerin kaçak geçişini organize ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Y.E.S. tutuklandı.

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AA / Cankut Taşdan - Son Dakika Haberleri

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