ANKARA'DA 250 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ
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ANKARA'DA 250 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

ANKARA'DA 250 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA'da polisin durduğu kamyonet ve 2 otomobilde yapılan aramada, 250 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

ANKARA'da polisin durduğu kamyonet ve 2 otomobilde yapılan aramada, 250 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hatay'dan Ankara'ya bir kamyonet ve 2 otomobil ile uyuşturucu hap getirileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Gölbaşı ilçesinde uyuşturucu hap taşıdığı belirlenen araçları durdurdu. Narkotik köpeği ile yapılan aramada, otomobillerin kaput kısmına ve eşya taşıyan kamyonetteki fırının içerisine zulalanmış 250 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçlarda bulunan M.K., Ö.E., V.E., A.E. ve H.T. gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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