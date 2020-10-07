Ankara'da 250 bin dönüm alanda sözleşmeli üreticilik

Ankara Büyükşehir Belediyesi, alım garantili 'Buğday Tohumu Desteği' ile çiftçilere destek olacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, alım garantili 'Buğday Tohumu Desteği' ile çiftçilere destek olacak. Polatlı ilçesinden başlatılan proje kapsamında 25 ilçenin tamamında toplam 5 milyon 150 bin kilogram buğday tohumu, 7 bin 800 çiftçiye dağıtılacak.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen projelere bir yenisini daha ekleyen Büyükşehir Belediyesi, alım garantili sözleşmeli üreticilik modelini daha da yaygınlaştırıyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, yüzde 90'ı hibe, yüzde 10'u ise çiftçi katkı payı olmak üzere 250 bin dönüm alanda 7 bin 800 çiftçiye toplam 5 milyon 150 bin kilogram buğday tohumu dağıtımı gerçekleştirecek. İlk dağıtıma Polatlı ilçesinden başlayan Büyükşehir Belediyesi, buğday tohumu için çiftçilere alım garantisi de verecek. Çiftçilerin ürettikleri buğday, Halk Ekmek Fabrikası tarafından satın alınarak un üretiminde kullanılacak.

Buğday tohumu desteği için Polatlı'da çiftçilerle buluşan Kırsal Kalkınma Daire Başkanı Fazıl Köremezli, yerli üreticilerle görüşerek sorunlarını ve ihtiyaçlarını tespit ettiklerini belirtti. Köremezli, "Büyükşehir Belediyesi olarak sözleşmeli üretim kapsamında 20 bin dönümlük bir alanda nohut üretimi gerçekleştirmiştik. Bu sezon için de artık Ankara'nın 25 ilçesinde ilkini Polatlı'dan başlatmak üzere buğday tohumu dağıtımına başlıyoruz. Yaklaşık 25 ilçede 7 bin 800 çiftçiye 5 milyon 150 bin kilogramlık buğday tohumu dağıtımı gerçekleştireceğiz. Bu sözleşme kapsamında çiftçiler buğday üretimini tamamladıktan sonra Halk Ekmek tarafından ürünleri satın alınacak. Halk Ekmek de bunu un yapımında kullanarak Ankaralı'nın hem üretmesini hem de tüketmesini sağlayacak" dedi.

250 bin dönüm alanda sözleşmeli üretim

Sözleşmeli üreticilik modeli sayesinde yerli üreticinin kazanacağına, ithal buğday alımının önüne geçileceğine ve ülke ekonomisinin kazanacağına dikkat çeken Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Köremezli, şöyle konuştu:

"Bu yıl ülkemizde 500 bin ton ürün ithal edilmiştir. Bugün 250 bin dönüm alanda gerçekleştireceğimiz sözleşmeli üretimle yaklaşık 75 bin ton ürün elde etmeyi planlıyoruz. Bu da bu sene için ithal edilen buğdayın Türkiye'de yüzde 15'ine tekabül ediyor. Önümüzdeki yıllarda ithal edilen oran kısmında Ankara'da buğday üretimini artırıp, her ilçede daha çok yüzde 90 hibeli buğday tohumu dağıtarak bu işlemleri sürdürmeyi istiyoruz."

Buğday tohumu dağıtımı desteğinden yararlanan Polatlılı çiftçiler, üreticilere verilen destekten dolayı Başkan Mansur Yavaş'a teşekkür etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı