Ankara'da, 23 Nisan ve TBMM'nin 100'üncü yılı kutlandı
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23 Nisan, Türkiye, Güncel, Haber

Ankara'da, 23 Nisan ve TBMM'nin 100'üncü yılı kutlandı

ANKARA'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 100'üncü açılış yıldönümü, törenlerle kutlandı.

23.04.2020 11:59 | Son Güncelleme: 23.04.2020 11:59
Ankara'da, 23 Nisan ve TBMM'nin 100'üncü yılı kutlandı

ANKARA'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 100'üncü açılış yıldönümü, törenlerle kutlandı.

İlk tören, saat 08.30'da Anıtkabir'de gerçekleşti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve beraberindeki heyet, devlet protokolünden önce Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan Selçuk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı, ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Bakan Selçuk, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk; Vatanın kurutuluş mücadelesini vakur duruşuyla yöneten 'Gazi Meclis' unvanına sahip TBMM, milletimizin istiklal ve istikbal yolunda gösterdiği azim ve kararlığı tüm dünyaya ilan etmiş, birlik ve beraberliğimizin timsali olmuş, milli iradenin tekamülünü doğrudan üstlenmiştir. Bugünün çocuklarını yarınlarımızı inşa edecek nesillerimiz olarak görüyoruz. Her bir çocuğumuzun yaşamına dokunmak için var gücümüzle gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu bilinçle evlatlarımızı, milli ve manevi değerlere bağlı, evrensel değerlere açık, çağına yön verecek bilgi ve beceriye sahip fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller olarak yetiştirmek için büyük uğraşlar veriyoruz. Çocuklara armağan ettiğiniz ve bugünlerde evlerinde kalan ama yürekleri huzurunuzda bizimle atan yavrularımızın bu anlamlı gününü büyük bir gururla kutluyoruz. Hakimiyetin kayıtsız şartsız millete verildiği ve 100'üncü şeref yılına kavuştuğumuz bugünü bizlere armağan ettiğiniz için size derin şükranlarımızı sunuyoruz. Ruhunuz şad olsun."TBMM'DE TÖRENDaha sona TBMM'deki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Törene, Meclis Başkanvekilleri Levent Gök, Celal Adan, Süreyya Sadi Bilgiç, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve milletvekilleri katıldı.DEVLET PROTOKOLÜ ANITKABİR'DEMeclis Başkanı Şentop ve beraberindeki heyet daha sonra Anıtkabir'i ziyaret etti. Törene, Şentop ile birlikte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bazı bakanlar ve milletvekilleri katıldı. Heyet, maske takarak koronavirüs salgınına karşı önlem aldı. Aslanlı Yoldan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine gelen heyet, Şentop'un mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu. Ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Meclis Başkanı Şentop, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı: "Gazi Meclisimizin ilk reisi, milli mücadelenin başkomutanı, cumhuriyetin banisi, büyük gazi, milletin zillete ve yok oluşa, vatanın ilhak ve istilaya mahkum edilmek istendiği tarihi bir dönemde, 'Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır' kararıyla, 'Ya istiklal ya ölüm' şiarıyla yola çıkan ve mukaddes milli mücadelemizi yöneten Gazi Meclisimizin 100'üncü açılış yıl dönümünü anmak, milletimizin bir bütün olarak bir heyecan vesilesi saydığı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamak amacıyla huzurunuzda toplanmış bulunuyoruz. Bugün bütün Türkiye ve gönlü ay-yıldız ile çarpan dünyanın her yerindeki kardeşlerimiz, dostlarımız bu bayramı ve yıl dönümünü coşkuyla kutlamaktadır. Fedakarlıkla yürütülen mücadeleler neticesinde bugün Türkiye, dünyanın saygın ülkelerinden birisidir ve milletimiz her alanda insanlığın aziz ve mümtaz bir mensubudur. Bütün şehitlerimizle beraber emin olunuz ki, Türkiye ve Türkiye Büyük Millet Meclisi, Milli Mücadele'nin manasına bağlı Kuvva-yı Milliye ruhunu müdrik ve 'Ya istiklal ya ölüm' şiarıyla mücehhez vatan evlatlarının ve memleket sevdalılarının emin ellerindedir. Ruhunuz şad olsun."

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ 

Gökhan CEYLAN-İbrahim KÖRDEMİRCİ-Harun ÖZALP-Fatih ERDOĞAN/ANKARA,


Kaynak: DHA

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