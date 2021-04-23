Ankara'da 23 Nisan coşkusu, çocuk şarkılarının çalındığı konvoylarla yaşatıldı

Başkentte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gölgesinde kutlanıyor.

Başkentte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gölgesinde kutlanıyor.

Kentte Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olduğundan TBMM, Anıtkabir ve Birinci Meclis'te gerçekleştirilen resmi tören ve kutlamaların dışında vatandaşlar ve çocukların kutlamaları eve sığdırıldı.

İlçelerde çelenk sunma törenlerinin yanı sıra bazı belediyeler tarafından çocuklara yönelik konvoy düzenlendi.

Bayraklarla donatılan araçlarla çocuk şarkıları çalınarak şehir turları atıldı ve başkentlilere bayram coşkusu yaşatıldı.

Kısıtlama nedeniyle evlerinden çıkamayan Ankaralılar da balkonlarından konvoyu selamladı.

Sincan ilçesinde polis, 23 Nisan'a özel süslediği ekip otosundan Barış Manço'nun "Bugün Bayram" şarkısını çalarak sokaklarda devriye gezdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan