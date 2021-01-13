Ankara'da uyuşturucu alarmı! 20 kilo eroin bulundu
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Ankara'da uyuşturucu alarmı! 20 kilo eroin bulundu

13.01.2021 11:43 | Son Güncelleme: 13.01.2021 11:48
Ankara'da uyuşturucu alarmı! 20 kilo eroin bulundu

ANKARA'da polisin düzenlediği iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 20 kilo eroin ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.

ANKARA'da polisin düzenlediği iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 20 kilo eroin ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.

Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı istihbari çalışma sonucu, Ergazi Mahallesi'ndeki Batı Bulvarı'nda aynı evde kalan 3 kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edildi. Takibe alınan şüphelilerden Evrim Ö., evin önün aracıyla gelen bir kişiye uyuşturucu satışı yaparken suçüstü yakalandı. Evrim Ö. ile aynı evde kalan Müslüm A. ve Ayhan A. da daha sonra polisin takibi sonucu gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda uyuşturucuyu temin ettiklerini söyledikleri Ömer D.'ye ait iki ayrı adrese de baskın düzenledi. Baskında 5 kilo eroin ele geçirilirken, Ömer D. de gözaltına alındı.

2'NCİ OPERASYONDA 15 KİLOPolis ekipleri, ilçedeki bir AVM'nin çevresinde uyuşturucu satışı yapan çeteyi takibe aldı. Bölgede uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen Afganistan uyruklu Cevat A., polisin takibi sonucu üzerinde siyah poşete sarılı olarak satışa hazır halde bir miktar eroin maddesi ile gözaltına alındı. Cevat A.'nın ifadesi doğrultusunda Çubuk ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, Afganistan uyruklu Mohammmad R. ve Abdulwahab O. gözaltına alınırken, 15 kilogram eroin ele geçirildi.

Ankara'da uyuşturucu alarmı! 20 kilo eroin bulundu
Ankara'da uyuşturucu alarmı! 20 kilo eroin bulundu
Ankara'da uyuşturucu alarmı! 20 kilo eroin bulundu
Ankara'da uyuşturucu alarmı! 20 kilo eroin bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ

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