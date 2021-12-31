Ankara'da 20 araçtan akü çalan 4 şüpheli yakalandı - Haberler
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Ankara'da 20 araçtan akü çalan 4 şüpheli yakalandı

Ankara'da 20 araçtan akü çalan 4 şüpheli yakalandı
AA / Aykut Karadağ - Haberler | Güncel

Ankara'da araçlardan hırsızlık yaptığı öne sürülen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

KEÇİÖREN, ANKARA (AA) - Ankara'da araçlardan hırsızlık yaptığı öne sürülen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Ankara'nın Yenimahalle, Sincan, Keçiören, Altındağ ilçelerinde otolardan akü çalınması olaylarının aydınlatılabilmesine yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda ekipler, 20 araçtan akü çalan 4 şüpheliyi yakaladı.

Çalınan malzemeler sahiplerine teslim edilirken, şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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AA / Aykut Karadağ - Son Dakika Haberleri

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