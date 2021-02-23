2 ton 457 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
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2 ton 457 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

23.02.2021 12:21 | Son Güncelleme: 23.02.2021 12:30

Ankara'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 2 ton 457 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Ankara'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 2 ton 457 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince 15-21 Şubat'ta operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 2 ton 457 kilogram kaçak tütün ile 2 milyon 102 bin 140 makaron, 64 bin sigara filtresi, 22 bin 500 kaçak nargile malzemesi, 849 kaçak muhtelif elektronik eşya, 298 kaçak puro, 63 paket kaçak sigara ve 57 sahte bandrol ele geçirildi.

Polis ekipleri, operasyonlarda 32 kişiyi gözaltına aldı.

2 ton 457 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
2 ton 457 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
2 ton 457 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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