Ankara'da 2 suç örgütüne operasyon: 19 gözaltı

ALTINDAĞ, ANKARA (DHA) - ANKARA'da, tefecilik yöntemi ile borçlandırdıkları yabancı uyruklu kadınları eğlence mekanlarında çalıştırıp, fuhşa zorlayan 'Güneşler' suç örgütü ile esnaftan 'haraç' adı altında para toplayan 'Siteler' suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 suç örgütü grubunun, kent genelinde faaliyet yürüttüğünü tespit etti. 'Güneşler' isimli suç örgütü üyelerinin, Çankaya ilçesi başta olmak üzere kent genelindeki eğlence mekanlarına zorla ortak oldukları saptandı. 'Siteler' isimli suç örgütü üyelerinin ise Altındağ ilçesi başta yine kent genelinde yürüttüğü faaliyette, özellikle mobilyacı esnafından 'haraç' adı altında zorla para aldığı belirlendi. 2 suç örgütüne yönelik bu sabah şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda 'Siteler' suç örgütü lideri Ö.Ç., 'Güneşler' suç örgütü lideri Ö.G.'nin de aralarında bulunduğu toplam 19 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 6 tabanca, 125 fişek, 2 tüfek, 1 balistik yelek, 71 uyuşturucu madde içeren hap, haksız kazançla elde edildiği değerlendirilen 55 bin lira, 60 şişe sahte içki ve 5 bin 500 kaçak sigara ele geçirildi.

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Haber : Fatih POYRAZ/ANKARA,