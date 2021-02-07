Ankara'da 2 mobilya hırsızı suçüstü yakalandı
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Ankara'da 2 mobilya hırsızı suçüstü yakalandı

07.02.2021 07:47 | Son Güncelleme: 07.02.2021 07:56
Ankara'da 2 mobilya hırsızı suçüstü yakalandı

ANKARA'da Mobilyacılar Sitesi'nde bulunan 2 iş yerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelileri, çalınan eşyaları kamyondan indirirken suçüstü yakalandı.

ANKARA'da Mobilyacılar Sitesi'nde bulunan 2 iş yerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelileri, çalınan eşyaları kamyondan indirirken suçüstü yakalandı. 2 şüpheli gözaltına alınırken, çalınan eşyalar ise sahiplerine teslim edildi.

Altındağ ilçesi Önder Mahallesi Karacakaya Caddesi'ndeki mobilya mağazasında 1 Şubat gecesi meydana gelen ilk olayda, iş yeri sahibi T.Y. sabah saatlerinde dükkanına geldiğinde giriş kapısının zorlanarak açıldığını fark etti. 3 parçalı mobilya takımı, 5 parça köşe takımı ve 2 parça müzik setinin çalındığını fark eden T.Y., polise müracaat etti. Giriş kapısının açılması için kullanılan metal saplı satır, polis tarafından televizyon sehpası üzerinde bulundu. İş yerinden toplam 30 bin lira değerinde mobilya çalındığı tespit edildi. Aynı mahallede bulunan A.A.'ya ait mobilya mağazasında da 6 Şubat gecesi yaşanan hırsızlık olayında 2 koltuk takımı, 1 televizyon, 1 dizüstü bilgisayar ve 1 kayıt cihazı çalındı.

KOLTUĞU TAKIMINI TEK BAŞINA SIRTLADIHırsızlık olayı ile ilgili görüntüler, iş yerinin güvenlik kamerası kaydına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin, koltuk takımını tek başına sırtlayarak iş yerinden çıkardığı görüldü.Polis, görüntülerin incelemesi sonucu olayda kullanılan 06 VCU 65 plakalı kamyonun peşine düştü. Aracın sahibine ulaşan polis, olay saatlerinde kamyonun ruhsat sahibinin kardeşi Orhan A. (45) tarafından kullanıldığını belirledi. Ekipler, kimliği tespit edilen şüphelinin Başak Mahallesi'ndeki ev adresine geldiklerinde Orhan A. ve Hasan G.'yi (35) çaldıkları koltuk takımını kamyondan indirirken suçüstü yakaladı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda tüm çalıntı mallar bulunarak sahiplerine iade edildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin, hırsızlık ve güveni kötüye kullanmaktan 14 suç kaydının olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

Ankara'da 2 mobilya hırsızı suçüstü yakalandı
Ankara'da 2 mobilya hırsızı suçüstü yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Caner ÜNVER

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