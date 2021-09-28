SİNCAN, ANKARA (DHA) - Ankara'da 2 kız çocuğuna darp ve cinsel tacize 2 gözaltı

ANKARA'nın Sincan ilçesinde Mustafa S. (27), 12 ve 13 yaşlarındaki 2 kız çocuğunu darbedip, cinsel tacizde bulunduğu, kız arkadaşı Dilek A. (18) da yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Mağdur kızların yakınları, adliyeye sevk edilen şüphelilerin olduğu polis aracını yumruklayarak, tepki gösterdi.

Dilek A., cumartesi günü, aynı apartmanda ailesiyle oturan N.U. (13) ile binada oturan babaannesinin yanına gelen M.T. (12) adlı kızları 'Kahvaltı yapacağız' diyerek, erkek arkadaşı Mustafa S.'nin yanına götürdü. Mustafa S. ile Dilek A., 2 kızı daha sonra taksiyle kiraladıkları eve götürdü. Mustafa S.'nin, evde zorla alkol içirip, darbettiği 2 kıza cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi. Binada görevli kapıcının sesler üzerine zile basmasının ardından Mustafa S., 2 kızı bıraktı. M.T.'nin durumu anlattığı annesi F.T.'nin şikayeti üzerine Mustafa S. ile kız arkadaşı Dilek A., polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye önünde bekleyen kızların yakınları, şüphelilerin bulunduğu polis aracının peşinden koşup, aracı yumruklayarak Mustafa S. ve Dilek A.'ya tepki gösterdi.

Öte yandan M.T.'nin emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Küçük kız, Dilek A. ile Mustafa S.'nin kendilerini kahvaltı bahanesiyle eve götürdüklerini belirterek, "Asansörün girişinde Mustafa, 'Telefonlarınızı verin' dedi. Dilek ve bizlerin telefonlarını aldı ve kapattı. Mustafa, N.U. ile bana ' Alkol içeceksiniz, içmezseniz sizi öldürürüm' dedi. Alkol almak istemediğimiz için bize şişeyle vurdu. Bunun üzerine biz alkol aldık. Dilek'i alkol almaya zorlamadı. Kafama vurdu, saçımı çekti, tokat attı, boğazımı sıktı. Fazla dayanamadım. Beni tuvalete götürdü, yüzümü yıkadı. 10 dakika kadar beni bu şekilde dövdü sonra taciz etti sonra kapıcı geldi. Mustafa asansörde telefonlarımızı geri verdi. Dilek 'Bunları kimseye anlatmayın' dedi. Şikayetçiyim" dedi.