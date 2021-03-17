Ankara'da 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga kamerada
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Ankara'da 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga kamerada

17.03.2021 09:02 | Son Güncelleme: 17.03.2021 09:07
Ankara'da 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga kamerada

Ankara'nın Sincan ilçesinde gençlerden oluşan iki grup arasında yaşanan kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde gençlerden oluşan iki grup arasında yaşanan kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı. Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi İstasyon Mahallesi Bahçe Caddesi'nde gençlerden oluşan iki grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı. Bir kişinin bıçaklanma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayın ardından saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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