ANKARA'DA 2 KATLI HIRDAVATÇI DÜKKANI ÇÖKTÜ

27.02.2020 08:00 | Son Güncelleme: 27.02.2020 08:00

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde, bitişiğinde temel kazısı yapılan 2 katlı hırdavatçı dükkanı çöktü. İş yerinde bağlı bulunan köpek, göçük altında kaldı.

Ragıp Tüzün Mahallesi Çarşı Caddesi'nde temel kazısı yapılan alanın bitişiğindeki 2 katlı hırdavatçı dükkanı, saat 06.00 sıralarında büyük bir gürültüyle çöktü. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, göçük alanında gaz kaçağı olduğunu fark etti, doğal gaz dağıtım firmasından ekip istendi. Gelen doğal gaz dağıtım firması çalışanları, alana girerek gazı kesti. İş yeri sahibi ve işletmecisi de olay yerine geldi. İşletmeci, olay sırasında içeride köpeğinin bağlı bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine itfaiye erleri, enkaz altında kalan köpeğin bulunması için çalışma başlattı.

İş yerinin, bitişiğindeki inşaat çalışması nedeniyle zeminin boşalarak çöktüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Enkazdan görüntüİtfaiye ekiplerinin çalışmasıİş yeri sahibi ile röportaj

Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ ANKARA,

Kaynak: DHA