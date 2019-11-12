Ankara'da 2 katlı evin çatısı yandı

12.11.2019 15:33 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:33

ANKARA 'nın Kızılcahamam ilçesinde 2 katlı ahşap evin çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

?Karşıyaka Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde Emirhan Şen'e ait 2 katlı ahşap evin çatısında, öğle saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, kısa sürede tüm çatıyı sardı. Kimsenin yaşamadığı evden yükselen alevleri fark eden çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekibi yaklaşık yarım saatlik müdahale ile yangını söndürdü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

- Ankara