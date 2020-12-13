Ankara'da 2 işçi göçük altında kaldı
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Ankara'da 2 işçi göçük altında kaldı

13.12.2020 16:53 | Son Güncelleme: 13.12.2020 17:06

Ankara'da bir inşaatın alt yapı çalışmasını yapan 2 işçi, üzerlerine çöken toprağın altında kaldı.

Ankara'da bir inşaatın alt yapı çalışmasını yapan 2 işçi, üzerlerine çöken toprağın altında kaldı.

Ankara'da Söğütözü mevkiinde bir inşaatın alt yapı çalışmalarını yapan 2 işçi, toprak kayması sonucu göçük altında kaldı. Ahmet Tokgöz (58) isimli işçinin olay yerine giden kurtarma ekipleri tarafından cansız bedeni toprak altından çıkartılırken, Mehmet Vurgun (48) isimli işçiye ulaşmak için kurtarma çalışmaları devam ediyor.

-İHA-

Ankara'da 2 işçi göçük altında kaldı
Ankara'da 2 işçi göçük altında kaldı
Ankara'da 2 işçi göçük altında kaldı
Ankara'da 2 işçi göçük altında kaldı
Ankara'da 2 işçi göçük altında kaldı
Ankara'da 2 işçi göçük altında kaldı
Ankara'da 2 işçi göçük altında kaldı
Ankara'da 2 işçi göçük altında kaldı
Ankara'da 2 işçi göçük altında kaldı
Ankara'da 2 işçi göçük altında kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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