Ankara'da, 2'inci kat balkonundan düşen bebek ağır yaralandı ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde, 2'inci kattaki evlerinin balkonundan düşen Irak uyruklu U.A. (2), ağır yaralandı.

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde, 2'inci kattaki evlerinin balkonundan düşen Irak uyruklu U.A. (2), ağır yaralandı. Olay anı, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 21 Haziran sabahı Yunus Emre Mahallesi Çameli Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanda meydana gedi. Irak uyruklu U.A. adlı çocuk, ailesi ile birlikte yaşadığı 2'nci kattaki evlerinin balkonundan aparman bahçesine düştü. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, U.A.'yı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan bebeğin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA