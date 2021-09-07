Ankara'da 2 haftalık asayiş uygulamalarında toplam 208 şahıs tutuklandı
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Ankara'da 2 haftalık asayiş uygulamalarında toplam 208 şahıs tutuklandı

Ankara'da 2 haftalık asayiş uygulamalarında toplam 208 şahıs tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Başkentte 12-26 Ağustos tarihleri arasında 6 ilçede yapılan asayiş uygulamalarında 208 kişi tutuklandı.

Başkentte 12-26 Ağustos tarihleri arasında 6 ilçede yapılan asayiş uygulamalarında 208 kişi tutuklandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 12 - 26 Ağustos arasında Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde yapılan uygulamalarda 363 bin 527 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Sorgulama sonucunda şüpheli görülerek yakalanan 842 şahıstan 208'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca uygulamalarda kontrol edilen 192 bin 404 araçtan 12'sinin çalıntı olduğu belirlenirken, 64 motosiklet, 55 modifiyeli araç ve bin 86 şahsa Kabahatler Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı. Uygulamada 150 adet kaçak bandrolsüz sigara, 20 adet kurusıkı tabanca, 29'u ruhsatsız 32 adet tabanca, 524 adet değişik çaplarda fişek, 8'i belgesiz 10 av tüfeği ile 29 adet kesici ve delici alet ele geçirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Ankara'da 2 haftalık asayiş uygulamalarında toplam 208 şahıs tutuklandı - Haberler
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