Ankara'da 2 haftalık asayiş uygulamalarında toplam 268 şahıs tutuklandı
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Ankara'da 2 haftalık asayiş uygulamalarında toplam 268 şahıs tutuklandı

Ankara'da 2 haftalık asayiş uygulamalarında toplam 268 şahıs tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Başkentte 29 Temmuz-12 Ağustos tarihleri arasında 6 ilçede yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan yakalanan 268 kişi tutuklandı.

Başkentte 29 Temmuz-12 Ağustos tarihleri arasında 6 ilçede yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan yakalanan 268 kişi tutuklandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 29 Temmuz-12 Ağustos arasında Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde yapılan uygulamalarda 501 bin 526 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Sorgulama sonucunda şüpheli görülerek yakalanan bin 269 şahıstan 268'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca uygulamalarda kontrol edilen 199 bin 742 araçtan 4'ünün çalıntı olduğu belirlenirken, 200 motosiklet, 31 modifiyeli araç ve bin 743 şahsa Kabahatler Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı. Uygulamada bin 277 adet kaçak bandrolsüz sigara, 40 adet kurusıkı tabanca, 39'u ruhsatsız 47 adet tabanca, 629 adet değişik çaplarda fişek, 23'ü belgesiz 26 av tüfeği ile 19 adet kesici ve delici alet ele geçirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Ankara'da 2 haftalık asayiş uygulamalarında toplam 268 şahıs tutuklandı - Haberler
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