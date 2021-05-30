Ankara'da 2 haftalık asayiş uygulamalarında toplam 118 kişi tutuklandı

Başkent'te 13-27 Mayıs tarihleri arasında 6 ilçede yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan yakalanan 118 kişi tutuklandı.

Başkent'te 13-27 Mayıs tarihleri arasında 6 ilçede yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan yakalanan 118 kişi tutuklandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince 13-27 Mayıs t tarihleri arasında Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde yapılan uygulamalarda 560 bin 962 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Sorgulama sonucunda şüpheli görülerek yakalanan bin 314 kişiden 118'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca uygulamalarda kontrol edilen 335 bin 70 araçtan 6'sının çalıntı olduğu belirlenirken, 53 motosiklet ile 18 modifiyeli araca da Kabahatler Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı. Uygulamada 503 adet kaçak bandrolsüz sigara, 27 adet kurusıkı tabanca, 42'si ruhsatsız 53 adet tabanca, 805 adet değişik çaplarda fişek, 36 adet av tüfeği ile 43 adet kesici ve delici alet ele geçirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı