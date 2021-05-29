Başkentte asayiş uygulamalarında aranan 1314 kişi yakalandı
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Başkentte asayiş uygulamalarında aranan 1314 kişi yakalandı

Başkentte asayiş uygulamalarında aranan 1314 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan - Haberler | 3. Sayfa

Başkentte polis ekiplerince yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 1314 şüpheli yakalandı.

Başkentte polis ekiplerince yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 1314 şüpheli yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 13-27 Mayıs tarihlerinde Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerindeki cadde ve sokaklar ile umuma açık yerlerde asayiş uygulamaları gerçekleştirildi.

Uygulamalarda, şüpheli görülen 560 bin 962 kişi, kimlik sorgulamasından geçirildi. Çeşitli suçlardan arandıkları tespit edilen 1314 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 118'i tutuklandı.

Kontrol edilen 335 bin 70 otomobilden 6'sının çalıntı olduğu belirlendi. Ayrıca 153 motosiklet ve18 modifiyeli araç için Karayolları Trafik Kanunu aykırılık, 5 bin 591 kişiye de Kabahatler Kanunu'na muhalefetten idari işlem yapıldı.

Şüphelilerin üst ve araçlarındaki aramalarda, 503 bandrolsüz sigara, 27 kurusıkı tabanca, 42 ruhsatsız tabanca, farklı çapta 805 fişek, 36 belgesiz av tüfeği ile 43 kesici ve delici alet ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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