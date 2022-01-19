Ankara'da 2 haftalık asayiş uygulamalarında 360 kişi tutuklandı - Haberler
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Ankara'da 2 haftalık asayiş uygulamalarında 360 kişi tutuklandı

Ankara'da 2 haftalık asayiş uygulamalarında 360 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün 30 Aralık 2021-13 Ocak 2022 tarihleri arasında birçok ilçede yaptığı asayiş uygulamalarında yakalanan 2 bin 251 şahıstan 360'ı tutuklandı.

ARALIK, IĞDIR (İHA) - Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün 30 Aralık 2021-13 Ocak 2022 tarihleri arasında birçok ilçede yaptığı asayiş uygulamalarında yakalanan 2 bin 251 şahıstan 360'ı tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nun Ankara'ya bağlı Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde 30 Aralık 2021-13 Ocak 2022 tarihleri arasında yaptığı asayiş uygulamalarında yapılan 573 bin 225 GBT sorgulaması neticesinde yakalanan 2 bin 251 şahıstan 360'ı tutuklandı.

Asayiş uygulamaları kapsamında 213 bin 225 otomobil kontrol ederek 23 çalıntı oto bulundu. 28 motosiklet ve 20 modifiyeli araca 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na aykırılıktan, 2 bin 614 şahsa 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.

Ayrıca uygulamalarda bin 441 adet kaçak bandrolsüz sigara, 35 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatlı 92 adet ruhsatsız tabanca, 3 bin 502 adet değişik çapta fişek, 31 adet belgesiz av tüfeği, 139 adet kesici ve delici alet ele geçirildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Aralık, Ankara, Asayiş, 3. Sayfa, Haber

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