Ankara'da 2 haftalık asayiş uygulamalarında 325 kişi tutuklandı - Haberler
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Ankara'da 2 haftalık asayiş uygulamalarında 325 kişi tutuklandı

Ankara'da 2 haftalık asayiş uygulamalarında 325 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün 16-30 Aralık 2021 tarihleri arasında birçok ilde yaptığı asayiş uygulamalarında yakalanan bin 525 şahıstan 325'i tutuklandı.

ANKARA (İHA) - Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün 16-30 Aralık 2021 tarihleri arasında birçok ilde yaptığı asayiş uygulamalarında yakalanan bin 525 şahıstan 325'i tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nun Ankara'ya bağlı Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde 16-30 Aralık 2021 tarihleri arasında yaptığı asayiş uygulamalarında yapılan 530 bin 677 GBT sorgulaması neticesinde yakalanan bin 525 şahıstan 325'i tutuklandı.

Asayiş uygulamaları kapsamında 185 bin 715 otomobil kontrol edilerek 22 çalıntı oto bulundu. 33 motosiklet ve 25 modifiyeli araca 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na aykırılıktan, 2 bin 287 şahsa 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.

Ayrıca uygulamalarda bin 482 adet kaçak bandrolsüz sigara, 38 adet kurusıkı tabanca, 4 adet ruhsatlı 47 adet ruhsatsız tabanca, 690 adet değişik çapta fişek, 24 adet belgesiz av tüfeği, 80 adet kesici ve delici alet ele geçirildi. - ANKARA

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